شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يكشف حقيقة اهتمام الأهلي بنجم ذئاب الجبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، عن حقيقة اهتمام النادى الأهلى بعبد الله ياسين صانع ألعاب الفريق خلال الميركاتو الصيفى المرتقب، وقال عادل فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، لم يتحدث معنا أحد من الأهلى بخصوص اللاعب، وكل لاعبينا مميزين وطبيى أن يدخلوا فى اهتمامات الأندية الكبرى، ولكن ملف الانتقالات مغلق حتى تحسين وضع المقاولون.

وأضاف فتحى، "كل التركيز منصب الفترة الحالية على مواصلة النتائج القوية بالدورى وإعادة المقاولون إلى المسار الصحيح.

وعن مباراة الأهلى وصن داونز قال عضو المقاولون، لاعبو الأهلى كانوا رجالاً كما عهدناهم ونتمنى لهم التوفيق فى دورى الأبطال وموسيمانى أجاد إدارة المباراة، ونتمنى أيضاً التوفيق لبيراميدز فى الكونفدرالية الأفريقية.

وتألق عبد الله ياسين مع المقاولون خاصة فى الدور الثاني، الأمر الذى جعل البعض يرشحه للأهلى كبديل لمحمد مجدى قفشة صانع ألعاب القلعة الحمراء.

وعاد فريق المقاولون العرب لاستئناف التدريبات الجماعية استعداداً للقاء المقبل أمام نظيره بيراميدز، وذلك بعد انتهاء راحة الـ 24 ساعة، التى حصل عليها اللاعبون عقب الفوز على الاسماعيلى فى مباراة الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى العام.

وتقام مباراة المقاولون وبيراميدز يوم الخميس المقبل على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وكانت مباراة الدور الأول قد انتهت بفوز بيراميدز بثلاثية مقابل هدف.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 12 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 27 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 23 مباراة، حيث فاز المقاولون فى 7 مباريات وتعادلوا فى 6 أخرى، وتلقوا الهزيمة فى 10 مباريات، وسجل لاعبو المقاولون 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 29 هدفاً أخر.