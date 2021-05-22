شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى "غول" أفريقيا خارج الديار.. المارد الأحمر ينجح فى 75% من لقاءات ربع النهائى "بره أرضه".. أحبط صحوة حوريا وانتقم من خماسية صن داونز مرتين.. وبطل القارة يكسر رقمه القياسى بالوصول لنصف النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال الأهلى يلقن منافسيه دروسا قاسية فى كرة القدم، حينما يواجههم على أرضهم في دورى أبطال أفريقيا، فعاد المارد الأحمر بنتيجة متكررة من الموسم الماضي ليقتل حلم صن داونز في التأهل لنصف نهائي إفريقيا، ويضرب في الوقت نفسه رقمه القياسيي في الوصول لمربع الكبار قاريا بعدما بات الفريق الوحيد الذي يصل لهذا الدور 17 مرة في تاريخه، وبفارق خمس مرات عن وصيف هذا الرقم مازيمبي الذي وصل من قبل 12 مرة.

وبدءا من تطبيق دور الثمانية أو ربع النهائي بنظام خروج المغلوب فى 2018، نجح الأهلى فى تجاوز هذا الدور 3 مرات، وفى المرات الثلاث لم يهزم خارج أرضه، إذ كان صن داونز الذي فاز بنتيجة تاريخية فى 2019 بخماسية دون رد، الصحية مرتين متتاليتين أخرهم هذا الموسم.

ونرصد في التقرير التالي نتائج الأهلى خارج الأرض في ربع نهائي دوري الأبطال منذ تطبيقه بنظام خروج المغلوب:

صن داونز 2021

وتعادل الأهلي بهدف لمثله مع صن داونز خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، السبت، باستاد لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا فى إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وتقدم ياسر إبراهيم للأهلي فى الدقيقة 10 وتعادل صن داونز عن طريق ليبوسا فى الدقيقة 30.

ومع الفوز بهدفين دون رد في الذهاب الأسبوع الماضي، يواصل الأهلي رحلة الزحف نحو الحفاظ على اللقب الأفريقي وحصد النجمة العاشرة.

بداية الثأر في 2020

الأهلى فى هذه النسخة نجح فى الثأر من صن داونز في القاهرة بهدفين دون رد سجلها على معلول، ونجح فى العود بالخروج بنتيجة التعادل بهدف لكل فريق.

وبعد الفوز في القاهرة بهدفين كحال الموسم الحالي، التقى الفريقان فى بريتيوريا، وتعادل الفريقين إيجابيًا بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما على ملعب لوكاس موريبي، في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

صدمة الخماسية 2019

كان الأهلى وصيفا لآخر نسختين من البطولة القارية المجيدة، حينما واجه صن داونز في نسخة 2019 بربع النهائي، لكن الفريق سقط بخماسية خارج الأرض، ليودع البطولة بعدما اكتفى بفوز شرفي في العودة بهدف دون رد.

وقدم الأهلي أسوأ مبارياته أمام صن دالونز في بريتيوريا، بعدما ظهر لاعبوه بشكل باهت للغاية، ليتلقى خسارة تاريخية مستحقة كانت من الممكن أن تتضاعف نتيجتها لولا تصدي القائم والعارضة لتسديدات الفريق الجنوب أفريقي، الذي لجأ لاعبوه إلى الاستعراض في الكثير من الأحيان بعد اطمئنانهم على الفوز الكبير.

وتعد هذه هي أثقل خسارة للأهلي طوال تاريخه الطويل في المسابقات الأفريقية، والتي بدأت عام 1976، حيث ترجع أقسى هزيمة تعرض لها الفريق الأحمر في مشواره الأفريقي إلى عام 2003، حينما خسر صفر / 4 أمام أينوجو رينجرز النيجيري في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية الأفريقية).

تجاوز حوريا في 2018

تجاوز الأهلى محطة حوريا الغيني في 2018 بعدما عاد بتعادل سلبي في لقاء خارج الأرضن ليفوز برباعية في العودة بالقاهرة، حيث تعادل الأهلي، سلبيًا أمام حوريا الغيني في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب 28 سبتمبر في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال أفريقيا.

قدم الأهلي أداء قويا وكان بإمكانه هز شباك المنافس في أكثر من مناسبة ولكن التسرع وعدم التوفيق حال دون ترجمة سيطرة الأهلي إلى أهداف، وسيطر الأهلي بقوة في الشوط الأول وضغط على مرمي حوريا، وفي الشوط الثاني تماسك الفريق الغيني وضغط بقوة لكن دفاع الأهلي أحكم سيطرته على المباراة لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي، وفاز الأهلى في العود برباعية ليصعد للمربع الذهبي.