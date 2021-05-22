شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم نسر مباراة الأهلي بعد هدفه فى صن داونز بربع نهائي دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر فيس بوك ياسر إبراهيم، مدافع الفريق، نسر مباراة الأهلي وصن داونز التي أقيمت اليوم ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا، وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله، ليصعد الأهلي إلى نصف نهائي دوري الأبطال للمرة الـ 17 في تاريخه، وكان ياسر إبراهيم قد سجل هدف الأهلي في مباراة اليوم.

وكتب الحساب الرسمي للأهلي، "نسر مباراة اليوم لاعبنا ياسر إبراهيم الذي يواصل هوايته في التسجيل خارج الأرض للمباراة الثانية على التوالي واداء دفاعي متميز".



ياسر ابراهيم

وعبر ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، عن سعادته بالتأهل إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا على حساب فريق صن داونز بطل جنوب أفريقيا.

وأشاد ياسر بمستوى زملائه فى مباراة اليوم، مؤكدًا أن اللاعبين والجهاز الفنى كانوا رجالًا وقدموا مباراة كبيرة أمام منافس قوى بحجم صن داونز.

وشدد مدافع الأهلى على أن التوفيق كان حليف الفريق الذى خاض مواجهة اليوم، مؤكدًا أن الأهلى سعى للفوز وسجل هدف التقدم، قبل أن يدرك المنافس التعادل الذى منح الفريق تذكرة التأهل للدور نصف النهائي.

وعن تسجيله هدف الأهلى أمام صن داونز فى مباراة اليوم قال، "الأهم من تسجيل الأهداف هو بلوغ نصف النهائى ومواصلة رحلة الدفاع عن اللقب وتحقيق النجمة العاشرة.

واختتم ياسر إبراهيم حديثه بالتأكيد على أن الفريق أغلق صفحة دورى الأبطال مؤقتًا، والاستعداد لمواجهة نهضة بركان فى السوبر الأفريقي، معربًا عن أمله فى الفوز وإضافة بطولة جديدة إلى دولاب بطولات القلعة الحمراء.

وتمكن الأهلى من التعادل بنتيجة 1-1 فى مباراة إياب نصف نهائى دورى الأبطال، وسجل هدف الأهلى ياسر إبراهيم من رأسية نموذجية. وكان الأهلى قد سبق له الفوز فى مواجهة الذهاب بنتيجة 2-0 ليتأهل لنصف النهائى بمجموع مواجهتى الذهاب والعودة بنتيجة 3-1