شكرا لقرائتكم خبر عن هاني العتال: الزمالك يحتاج للاستقرار ومساندة اللجنة الجديدة "واجب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هانى العتال، نائب رئيس نادى الزمالك السابق، أن الزمالك يحتاج للاستقرار خلال المرحلة الحالية، والجميع مطالب بمساندة ودعم اللجنة الجديدة المكلفة بإدارة النادى فى المرحلة المقبلة.

وأعلن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، تشكيل لجنة جديدة لإدارة نادى الزمالك فى الفترة المقبلة، تطبيقا للائحة الاسترشادية المنظمة للعمل داخل النادى بالوقت الحالى بعد بطلان اللائحة الخاصة بالنادى فى وقت سابق مما أستلزم ضرورة تشكيل لجنة جديدة بهيكلة مختلفة.

ويترأس لجنة إدارة الزمالك الجديدة حسين لبيب، وتضم محمد الأتربى فى منصب نائب الرئيس وفى العضوية كلا من حسين السيد وعمرو أدهم وحسام المندوه، وهانى برزى، كما ضمت اللجنة حسين السمرى فى منصب المدير التنفيذى وعاطف النمر مديرا للنشاط الرياضى وطارق جبريل مديرا ماليا.

ودعا هانى العتال، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، كافة أعضاء وجماهير نادى الزمالك وكذلك أى شخص ينتمى للنادى ولديه نية الترشح للانتخابات المقبلة بالعمل على تحقيق الهدوء داخل النادى وفرض الاستقرار وحل كافة الأزمات المتواجدة حاليا.

كما وجه هانى العتال الشكر للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، على حسن اختياره للأسماء الموجودة فى اللجنة وتنفيذه القانون واللائحة كما يجب لمنع النادى من الدخول فى أى أزمات قانونية مستقبلا.