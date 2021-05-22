شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يختتم تدريباته في نيجيريا قبل مواجهة إنيمبا.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق نادي بيراميدز تدريباته عصر اليوم السبت، بمدينة آبا النيجيري استعدادا لخوض مباراة إنيمبا في إطار لقاءات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره إنيمبا في الثالثة عصر الأحد، باستاد مدينة آبا بنيجيريا في إطار إياب الدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية بعدما سبق وحقق الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف في لقاء الذهاب بالقاهرة.

وجاء المران لمدة ساعة واحدة واشتمل على وحدات بدنية وفنية وتقسيمة بطول الملعب لتجربة اللاعبين والتعرف على أرضية الملعب النحيل الصناعي الذي يستضيف اللقاء الهام.

ورفض الأرجنتينى رودلفو أروابارينا، المدير الفنى، التقليل من مواجهة أنيمبا النيجيرى، ويتمسك بالاعتماد على القوام الأساسى للفريق فى مواجهة أنيمبا، رافضًا الدفع بعدد من البدلاء، بداعى أن الفريق حقق نتيجة كبيرة فى مباراة الذهاب.

بيراميدز حقق فوزا كاسحا على حساب إنيمبا بأربعة أهداف مقابل هدف فى لقاء الذهاب الذى أقيم الأحد الماضى باستاد الدفاع الجوى بالقاهرة، تقدم الفريق النيجيرى فى الدقيقة الأولى من عمر المباراة بعد خطأ من شريف إكرامى كلف فريقه هدف، ثم نجح رمضان صبحى فى استغلال خطأ مدافع فريق أنيمبا ليسجل هدف التعادل لفريقه فى الدقيقة 14. وفى الشوط الثانى، أجرى الأرجنتينى رودلوفو أروابارينا المدير الفنى تبديلاً قلب مجريات المباراة بخروج جون أنطوى ونزول إبراهيم عادل، فى الدقيقة 46، وفى الدقيقة 49 سجل عبد الله السعيد هدف بيراميدز الثالث، ثم سجل إبراهيم عادل الهدف الثالث فى الدقيقة 58 بطريقة عالمية من ضربة مقصية، ثم سجل الهدف الرابع فى الدقيقة 67. وحذر الخواجة الأرجنتينى لاعبى فريقه من الانخداع بنتيجة الذهاب، والعمل على تحقيق الفوز، والتأكيد على أحقيقة بيراميدز فى التأهل لنصف نهائى البطولة، كما منح المدير الفنى لاعبيه بعض التعليمات الفنية من أجل العمل على تنفيذها فى المباراة، مع تقسيم الـ 90 دقيقة لفترات حتى يتم العبور باللقاء إلى بر الأمان. ​

احمد فتحى



الجهاز الفنى لبيراميدز



تاهيل لاعبى بيراميدز



جانب من مران بيراميدز



حديث بين عبد الله السعبد واكرامى



رمضان صبحى



لاعبى بيراميدز