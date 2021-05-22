شكرا لقرائتكم خبر عن هشام يكن: 800 ناشئ فى أول أيام اختبارات الزمالك بمحافظة دمياط.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت اللجنة المكلفة باكتشاف مواهب الناشئين فى عدد من محافظات مصر، برئاسة هشام يكن، عملها بشكل رسمى اليوم، وكانت البداية من محافظ دمياط وتحديدا داخل مركز شباب دمياط.

من جهته، كشف هشام يكن فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن مركز شباب دمياط استقبل منذ التاسعة صباح اليوم ما يفوق 800 لاعب ناشئ راغبين فى الخضوع للاختبارات وبالفعل كان هناك مواهب كثيرة وقامت اللجنة باختيار قرابة 50 لاعبا للدخول فى تصفيات نهائية واختيار أفضل العناصر.

وأضاف هشام يكن أن اختبارات الزمالك فى مركز شباب دمياط مستمرة هناك غدا لليوم الثاني على التوالي ويوم الاثنين والثلاثاء ستنتقل الاختبارات لمحافظة كفر الشيخ بملعب المدنيه الجامعيه ثم تنتقل الاختبارات يومي الأربعاء والخميس لمحافظة الدقهلية بنادى طلخها الرياضى، وأخيرا تقام الاختبارات الجمعة بمدينة طنطا على ملعب استاد كليه التربية الرياضية.



اختبارات الزمالك فى محافظة دمياط



اختبارات الزمالك فى محافظة دمياط



اختبارات الزمالك فى محافظة دمياط



اختبارات الزمالك فى محافظة دمياط



اختبارات الزمالك فى محافظة دمياط



اختبارات الزمالك فى محافظة دمياط



اختبارات الزمالك فى محافظة دمياط

واعتمد طارق يحيى، رئيس قطاعات الكرة بنادى الزمالك، وجمال عبد الحميد المشرف العام على القطاعات، تشكيل اللجنة المكلفة باكتشاف مواهب الناشئين فى عدد من محافظات مصر، خلال الفترة من 22 إلى 27 مايو الجارى.

وجاء تشكيل اللجنة كالتالى.. هشام يكن رئيسًا للجنة، وعضوية كلاً من هشام إبراهيم، أسامة حسن، مصطفى نجم، محمد إبراهيم، أحمد زكريا، مصطفى غراب مدرب حراس، وباسم عطا عضو إدارى، محمد السيد استمارات.

وأكد طارق يحيى، أن اللجنة هدفها انتقاء مواهب للانضمام لقطاعات الناشئين بالزمالك، مشيرًا إلى أن أولى المحافظات التى تم الاستقرار على إجراء اختبارات بها هي محافظة دمياط.

كما أشار يحيى، إلى أن الاختبارات في باقي المحافظات ستقام تباعا وسيعلن عن موعدها قبل انطلاقها عبر المنابر الإعلامية الرسمية للنادي.