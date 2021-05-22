شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الزمالك الجديدة تتسلم النادى غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر إجراء عملية التسليم والتسلم بين اللجنة القضائية، التي كانت مكلفة بإدارة نادي الزمالك أخيرا واللجنة الجديدة التى ستقود النادى الفترة المقبلة، غدا الأحد بمقر النادى.

وقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشكر للجنة القضائية المكلفة بإدارة نادي الزمالك فى الفترة الأخيرة، والمكونة من اللواء المستشار عماد عبد العزيز والمستشار هشام إبراهيم والمستشار سامي صبحي، على ما قدمته للنادى خلال الفترة الماضية وذلك في مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر الوزارة.

وأعلن تشكيل لجنة جديدة تقود النادى الفترة القادمة.

وتتكون اللجنة من: حسين لبيب رئيسا ومحمد الاتربي نائبا للرئيس وطارق جبريل مديرا ماليا وهاني بيرزي وعمرو أدهم والدكتور حسام المندوه والكابتن حسين السيد أعضاء والدكتور حسين السمري مديرا تنفيذيا والدكتور عاطف النمر مديرا للنشاط الرياضي.