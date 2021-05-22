شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الزمالك الجديدة تتسلم النادى غدًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقرر إجراء عملية التسليم والتسلم بين اللجنة القضائية، التي كانت مكلفة بإدارة نادي الزمالك أخيرا واللجنة الجديدة التى ستقود النادى الفترة المقبلة، غدا الأحد بمقر النادى.
وقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشكر للجنة القضائية المكلفة بإدارة نادي الزمالك فى الفترة الأخيرة، والمكونة من اللواء المستشار عماد عبد العزيز والمستشار هشام إبراهيم والمستشار سامي صبحي، على ما قدمته للنادى خلال الفترة الماضية وذلك في مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر الوزارة.
وأعلن تشكيل لجنة جديدة تقود النادى الفترة القادمة.
وتتكون اللجنة من: حسين لبيب رئيسا ومحمد الاتربي نائبا للرئيس وطارق جبريل مديرا ماليا وهاني بيرزي وعمرو أدهم والدكتور حسام المندوه والكابتن حسين السيد أعضاء والدكتور حسين السمري مديرا تنفيذيا والدكتور عاطف النمر مديرا للنشاط الرياضي.