شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلي: موسيماني كلمة السر فى إقصاء صن داونز.. وتركيزنا على السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب سامى قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، عن سعادته بالتأهل إلى الدور نصف النهائى فى دورى أبطال أفريقيا على حساب صن داونز، وأشاد بتركيز اللاعبين فى مباراة اليوم وإصرارهم على حسم التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وقال قمصان، إن صن داونز فريق متميز ويؤدى بتناغم شديد على ملعبه، ولكن الجهاز الفنى للأهلى واللاعبين درسوا المنافس جيدا قبل لقاء اليوم، وأغلقوا جميع مفاتيح اللعب أمامه.

وأضاف مدرب الأهلى، «موسيمانى كشف للاعبى الأهلى كافة عناصر القوة والضعف فى صفوف صن داونز، خاصة أنه درس الفريق جيدا، بالإضافة إلى أنه كان مدربا لبطل جنوب إفريقيا قرابة الـ8 سنوات."

وأشاد قمصان بحالة التركيز الشديدة لدى لاعبى الأهلى طوال المباراة، وقتالهم على كل كرة حتى نهاية اللقاء، للحفاظ على النتيجة وضمان التأهل إلى الدور نصف النهائى لدورى أبطال أفريقيا.

وأوضح قمصان أن الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى وكذلك اللاعبين يقدمون أداءً مميزاً فى كل التحديات، لذلك فإن التوفيق الذى يحالف الفريق وسط كل هذه الضغوطات يأتى نظرًا لاجتهاد كل أفراد المنظومة للفوز وإسعاد جماهير الأهلى دائما.

وتابع قمصان، «نتمنى استمرار مساندة جماهير الأهلى للفريق كعادتها فى كل وقت لأنها الداعم الأول، ونتمنى الصبر على الفريق من أجل تطور الأداء والحفاظ على مسيرة النتائج المميزة، وسط ضغط المباريات محليا وإفريقيا والكثير من الغيابات التى بدأت تعود إلينا بعد فترات طويلة من الإصابة."

واختتم قمصان تصريحاته مؤكدا أن تركيز الأهلى منصب حاليا على مباراة السوبر الأفريقى أمام نهضة بركان، المقرر إقامتها الجمعة المقبل، وهذا ما تحدث عنه الشناوى واللاعبون الكبار فور الخروج من غرفة الملابس، بهدف التتويج بهذا اللقب الغائب عن الأهلى منذ فترة طويلة.