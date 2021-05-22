شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يرحب برحيل شادى حسين ويؤكد: لم نتلق عروضاً رسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب مسئولو نادي سيراميكا برحيل شادي حسين نجم ومهاجم الفريق فى الانتقالات الصيفية المقبلة، حال تلقى النادى عرضاً يلبى طموحاته وأحلام اللاعب.

وقال معتز البطاوي المشرف على الكرة بنادي سيراميكا فى تصريحات خاصة لليوم السابع، "الحديث عن مستقبل شادي حسين كثير ومتكرر، نحن ناد محترف، فى حال تلقى عرض يليق بالنادى واللاعب سندرسه، ولن نقف في طريق طموحات اللاعب".

وأضاف البطاوى، "فى الحقيقة أن العروض التي ذكرت في وسائل الإعلام لشادي حسين كلها عروض شفهية تتداولها التقارير، لكن من ناحية سيراميكا فلم نتلق عرضا واحدا رسميا لرحيل اللاعب سواء فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية أو فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد المشرف على الكرة بالنادي، أن سيراميكا يستهدف إنهاء الدورى هذا الموسم بين الأربعة الكبار، خاصة أن الفريق يفصله 3 نقاط فقط عن المربع الذهبي، موضحا أن الإمكانيات متاحة للمشاركة في البطولات الأفريقية الموسم المقبل.

ويستعد سيراميكا لخوض مباراة إنبي بالجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري العام مساء يوم الأربعاء القادم على ملعب استاد السويس.

وكان الفريق تعادل مع سموحة بهدف لكل فريق في المواجهة التي جمعتهما، ضمن مباريات الجولة الـ22 من بطولة الدورى المصرى الممتاز والتي أقيمت على ملعب السويس.