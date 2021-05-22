شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوي: لاعبو الأهلي دائما على قدر المسئولية.. ونسعى لحصد السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، عن سعادته بالصعود إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا بعد تخطى عقبة صن داونز الجنوب أفريقى فى مجموع المباراتين بنتيجة 3-1، مؤكدًا أن لاعبى الأهلى كانوا على قدر المسئولية، وأن التركيز حاليا منصب على التتويج بلقب السوبر الأفريقي.

وأضاف الشناوى، أن لاعبى الأهلى قدموا مباراة كبيرة وكانوا على قدر المسئولية، وحضروا إلى جنوب أفريقيا من أجل تحقيق هدف واحد وهو الصعود لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا من أجل مواصلة الحفاظ على اللقب الأفريقي.

وأشار قائد الأهلى إلى أن اللاعبين سيحتفلون اليوم بالصعود، واعتبارًا من الغد سيتم غلق ملف مباراة صن داونز، والتركيز على اللقاء المقبل أمام نهضة بركان المغربى فى بطولة كأس السوبر الأفريقي.

وأكد الشناوى أن هناك حالة تركيز شديدة بين اللاعبين، ورغبة كبيرة من أجل الفوز بالسوبر الأفريقي، للاستمرار فى إسعاد جماهير الأهلي.

وأشاد حارس مرمى الأهلى بمستوى زملائه فى الفريق، موجهًا التهنئة لهم على الأداء والمستوى القوى الذى قدموه أمام صن داونز، مشيرًا إلى أن الفريق لديه بطولات مهمة فى المرحلة المقبلة، وكل اللاعبين يدركون صعوبة الأمر، وهناك رغبة واضحة لدى جميع اللاعبين من أجل الفوز دائمًا.

وأكد الشناوى أن الروح العالية والأخوة بين لاعبى الأهلى ستظل سائدة، والجميع يدرك قيمة النادى جيدًا، لذلك فهم يقاتلون لتحقيق الفوز فى كل المباريات.

واختتم الشناوى تصريحاته مؤكدًا أن معدن لاعبى الأهلى يظهر دائمًا فى الأوقات الصعبة، ولن يتوانى أى لاعب عن بذل قصارى جهده من أجل تحقيق البطولات وإسعاد الجماهير.