شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يتظلم على عقوبات اتحاد الكرة رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي التظلم رسمياً على عقوبات الاتحاد المصري لكرة القدم، التى صدرت اليوم بحق زعيم الثغر، على خلفية مباراة الفريق أمام المصري البورسعيدي، وكان في مقدمتها إيقاف العميد حسام حسن المدير الفني للفريق أربعة مباريات.

ويتقدم الاتحاد خلال الساعات القليلة المقبلة بتظلم كتابي لاتحاد الكرة، بعدما رأى قسوة في العقوبات التي أقرتها لجنة المسابقات، خاصة أن الفريق كان قد اشتكى من الظلم التحكيمي في مباراة الفريق البورسعيدي.

وقرر اتحاد الكرة إيقاف حسام حسن المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري 4 مباريات، وتغريمه 20 ألف جنيه، للسلوك غير الرياضي، خلال مباراة فريقه أمام النادي المصري، وايقاف مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري مباراة واحدة لحصوله على الانذار الثالث في مباراة فريقه أمام المصري.

كما قررت المسابقات منع محمد عبد الجليل "الأجنبي" عامل غرفة خلع ملابس نادي الاتحاد من مرافقة الفريق خلال مبارياته على أرضه وخارجها حتى أخر الموسم 2020/2021، وتغريمه 50 ألف جنيه.

وتضمنت العقوبات، تغريم الطبيب عمرو محمود الأشلم رئيس الجهاز الطبي بنادي الاتحاد السكندري 20 ألف جنيه، لما بدر منه خلال مباراة الفريق مع المصري.

وقال الاتحاد في بيان سابق عقب المباراة سالفة الذكر: "تأسف إدارة نادى الاتحاد السكندرى للمستوى غير الجيد لطاقم التحكيم الذى أدار مباراة اليوم لنادى الاتحاد السكندرى أمام النادى المصرى البورسعيدى و التي أدارها الحكم إبراهيم نور الدين ، حيث لم يكن موفقاً على الإطلاق وأتخذ العديد من القرارات التي أضرت بالفريق و أبرزها إلغاء هدف شرعى، حيث شاهد و تأكد جميع من تابع اللقاء عدم تعمد اللاعب إيمانويل أوكوي لمس الكرة بيده إطلاقاً لدرجة تلاصق يد اللاعب بجسده قبل تمريره للكرة التي أسفرت عن هدف للاعب عبد الغنى محمد ، مما حرم نادى الاتحاد السكندرى من هدف التقدم الذى أثر بالسلب على نتيجة اللقاء ، كذلك أحتساب حكم المباراة لركلة جزاء للفريق المنافس مشكوك تماما في صحتها من التحام طبيعى بين اللاعبين يرغب كلاهما في الاستحواذ على الكرة".