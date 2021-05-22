شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الأهلي بجنوب أفريقيا تستقبل الفريق فى فندق الإقامة بعد التأهل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلي فيديو من وصول بعثة الأهلي إلى فندق الإقامة بمدينة بريتوريا بعد التعادل مع صن داونز بهدف لكل فريق فى إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا، والتأهل إلى نصف نهائي أفريقيا، وكان في استقبالهم عدد من مشجعي الفريق الأحمر فى جنوب أفريقيا.

وحملت جماهير الأهلي الموجودة فى جنوب إفريقيا لافتة بالإنجليزية عليها: "نحن نؤمن بنسرنا.. شكرا".

وتأهل فريق الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، للمرة الـ17 في تاريخه بعد التعادل مع صن داونز بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما على ملعب لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية لدوري الأبطال.

صعد فريق الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما أطاح بفريق صن داونز بالفوز عليه (3_1) في مجموع مباراتي الذهاب والعودة في ربع نهائي البطولة.

وسبق وحقق الأهلي لقب إفريقيا في 9 مناسبات ماضية ويبحث تحقيق النجمة العاشرة في النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الأهلي بهدف لمثله مع صن داونز خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، السبت، باستاد لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا فى إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا .

تقدم ياسر إبراهيم للأهلي فى الدقيقة 10 وتعادل صن داونز عن طريق ليبوسا فى الدقيقة 30.

وبذلك يواصل الأهلي رحلة الزحف نحو الحفاظ على اللقب الأفريقي وحصد النجمة العاشرة.

شونة ،وألغى الحكم هدف سجله صن داونز بعدما لمست الكرة لاعب صن داونز الذي سجل الهدف ، وشارك جونيورأجاي بدلاً من محمد شريف قبل أن يشارك حسين الشحات بدلاً من أفشة.

الدقائق الأخيرة شهدت مواصلة الهجوم الجنوب أفريقي وأنقذ محمد الشناوي فرصة هدف في الدقيقة 84 ، وأنتهى اللقاء بالتعادل بهدف لمثله وتأهل الأهلي لنصف نهائي البطولة.