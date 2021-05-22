شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مباريات بلا هزيمة وإقصاء مرتين من دوري الأبطال.. كيف عاقب الأهلي صن داونز؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من جديد أقصى النادى الأهلي نظيره صن داونز من ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعدما نجح المارد الأحمر فى الفوز خلال مباراة الذهاب بهدفين نظيفين، قبل أن يتعادل فى جنوب أفريقيا بهدف لمثله، فى نسخة مكررة لنتيجة النسخة الماضية من دورى أبطال أفريقيا، حيث بدا الأمر وكأنه عقاب من الأهلى للفريق الجنوب أفريقى الذى تغلب على الأهلى فى النسخة قبل الماضية من البطولة بخماسية نظيفة، ملحقاً بالأهلى أكبر هزيمة أفريقية فى تاريخه.

الأهلى وصن داونز تواجها فى الدور ربع النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا عام 2019 واكتسح الفريق الجنوب أفريقى المارد الأحمر فى لقاء الذهاب بجنوب أفريقيا بخماسية نظيفة وكانت تلك المباراة بمثابة بداية لعنة الأهلى لصن داونز.

الأهلى لم ينجح فى رد الاعتبار بشكل كامل بعدها إلا أنه خاض عقب ذلك اللقاء 5 مباريات أمام صن داونز، لم يخسر فيها المارد الأحمر بل وأقصى صن داونز مرتين من نفس الدور بالبطولة وهو ربع النهائي.

بعد خماسية بريتوريا فاز الأهلى فى لقاء الإياب بالقاهرة بهدف دون رد ليصعد صن داونز إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا عام 2019، إلا أنها كانت بداية التصحيح للفريق الأحمر.

واجه الأهلى صن داونز فى الدور ربع النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا فى العام الماضى 2020 وفاز المارد الأحمر بهدفين دون رد فى لقاء الذهاب بالقاهرة ثم تعادل فى لقاء الإياب بجنوب أفريقيا بهدف لكل فريق ليصعد الى الدور نصف النهائى بعد الفوز بمجموع المباراتين بنتيجه 1/3 فى البطولة التى توج بها الشياطين الحمر للمرة التاسعة فى تاريخ القلعة الحمراء بعد الفوز على الزمالك فى النهائى بهدفين مقابل هدف.

وفاز الأهلى على صن داونز بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين بذهاب الدور ربع النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا للعام الحالى 2021، قبل أن يتعادل فى لقاء العودة بهدف لمثله ويقصى صن داونز من جديد.