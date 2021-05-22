موسيماني: الحديث عن وجود ثغرات بدفاع الأهلي غير صحيح.. وسأسرد قصتى فى كتاب

شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: الحديث عن وجود ثغرات بدفاع الأهلي غير صحيح.. وسأسرد قصتى فى كتاب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعرب بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، عن سعادته بالتأهل لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعد التعادل مع صن داونز فى مباراة الإياب والفوز بهدفين فى مباراة الذهاب.
وقال موسيماني، "حققنا هدفنا بالتأهل، أخذنا قرارات سيئة فى بعض الأوقات، صن داونز استحوذ على الكرة أكثر، ولكن الاستحواذ لا يعنى تحقيق الفوز".
وأشار إلى أن فكرة الحديث عن وجود ثغرات فى دفاع الأهلى غير صحيحة بالمرة، فنحن سجلنا ثلاثة أهداف فى مرمى صن داونز، إذًا من هو الفريق الأضعف دفاعيا.
وأضاف موسيماني، «أمتلك لاعبين أصحاب أجسام قوية، واشتغلت على الضربات الثابتة، وكنت أعلم أنها الطريق الوحيد أمام صن داونز، ونجحت فى خطتي، أغلقت صفحة مباراة اليوم وأفكر حالياً فى مباراة السوبر الاأفريقي، ولا أشغل ذهنى بمن سنواجهه فى نصف النهائي».
وتابع مدب الأهلي، "أنا مدرب محترف، تأثرت عندما رأيت بعض اللافتات ضدى خارج الملعب، وقلت لنفسى ماذا أفعل أكثر من ذلك؟ فقد قدمت الكثير لفريق صن داونز، وعموما أنا مستمر فى طريقى ولا أريد أن أتحدث أكثر، لا بد أن أستمر فى حياتى وهذه هى كرة القدم».
وأضاف موسيمانى، «ما تركته فى جنوب أفريقيا رصيد كبير، وفى يوم من الأيام سوف أكتب كتابا أسرد فيه رحلتى وكيف رحلت عن صن داونز رغم أننى تركت فريقا كبيرا، لقد رحلت بسلام وتصافحنا، ولن أتحدث أكثر من ذلك».
وأشار المدير الفنى للأهلى إلى أن مباريات دورى أبطال أفريقيا تبدأ من الدور ربع النهائي، وكلنا نعلم ذلك، والأدوار الأولى تمهيدية، وقد واصلنا طريقنا بنجاح خلال المراحل السابقة، ونسعى لاستكمال مشوار الدفاع عن اللقب.
واختتم موسيمانى تصريحاته بتوجيه رسالة لجمهور الأهلى قال فيها، «أشكركم على الدعم وأطالبكم بالصبر حتى نحقق شيئا، توجنا معاً بلقب دورى أبطال أفريقيا العام الماضي، واليوم وصلنا لنصف نهائى البطولة، ونركز حاليا على كأس السوبر الأفريقية».