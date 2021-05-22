شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: الحديث عن وجود ثغرات بدفاع الأهلي غير صحيح.. وسأسرد قصتى فى كتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، عن سعادته بالتأهل لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعد التعادل مع صن داونز فى مباراة الإياب والفوز بهدفين فى مباراة الذهاب.

وقال موسيماني، "حققنا هدفنا بالتأهل، أخذنا قرارات سيئة فى بعض الأوقات، صن داونز استحوذ على الكرة أكثر، ولكن الاستحواذ لا يعنى تحقيق الفوز".

وأشار إلى أن فكرة الحديث عن وجود ثغرات فى دفاع الأهلى غير صحيحة بالمرة، فنحن سجلنا ثلاثة أهداف فى مرمى صن داونز، إذًا من هو الفريق الأضعف دفاعيا.

وأضاف موسيماني، «أمتلك لاعبين أصحاب أجسام قوية، واشتغلت على الضربات الثابتة، وكنت أعلم أنها الطريق الوحيد أمام صن داونز، ونجحت فى خطتي، أغلقت صفحة مباراة اليوم وأفكر حالياً فى مباراة السوبر الاأفريقي، ولا أشغل ذهنى بمن سنواجهه فى نصف النهائي».

وتابع مدب الأهلي، "أنا مدرب محترف، تأثرت عندما رأيت بعض اللافتات ضدى خارج الملعب، وقلت لنفسى ماذا أفعل أكثر من ذلك؟ فقد قدمت الكثير لفريق صن داونز، وعموما أنا مستمر فى طريقى ولا أريد أن أتحدث أكثر، لا بد أن أستمر فى حياتى وهذه هى كرة القدم».

وأضاف موسيمانى، «ما تركته فى جنوب أفريقيا رصيد كبير، وفى يوم من الأيام سوف أكتب كتابا أسرد فيه رحلتى وكيف رحلت عن صن داونز رغم أننى تركت فريقا كبيرا، لقد رحلت بسلام وتصافحنا، ولن أتحدث أكثر من ذلك».

وأشار المدير الفنى للأهلى إلى أن مباريات دورى أبطال أفريقيا تبدأ من الدور ربع النهائي، وكلنا نعلم ذلك، والأدوار الأولى تمهيدية، وقد واصلنا طريقنا بنجاح خلال المراحل السابقة، ونسعى لاستكمال مشوار الدفاع عن اللقب.

واختتم موسيمانى تصريحاته بتوجيه رسالة لجمهور الأهلى قال فيها، «أشكركم على الدعم وأطالبكم بالصبر حتى نحقق شيئا، توجنا معاً بلقب دورى أبطال أفريقيا العام الماضي، واليوم وصلنا لنصف نهائى البطولة، ونركز حاليا على كأس السوبر الأفريقية».