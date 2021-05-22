منتخب الشاطئية يؤدى تدريبه الأول فى السنغال استعدادا لموزمبيق

القاهرة - سامية سيد - أدى المنتخب الوطنى للكرة الشاطئية تدريبه الأول صباح اليوم بعد وصوله مدينة سالي السنغالية فى ساعة متأخرة من مساء أمس، استعدادا لانطلاق بطولة الأمم الأفريقية غداً بلقاء مصر وموزمبيق ضمن المجموعة الثانية التي تضم معهما منتخبي المغرب وسيشل.

وتضم المجموعة الأولى ثلاثة منتخبات فقط بعد انسحاب الكونغو الديمقراطية لتقتصر المجموعة على منتخبات السنغال وأوغندا وتنزانيا، وتقام ضمنها يوم الافتتاح أيضا مباراة السنغال وأوغندا.

تقام البطولة بمدينة سالي السنغالية وتستمر حتى 29 مايو الحالي، وتعد في الوقت نفسه مؤهلة لنهائيات كأس العالم المقرر اقامتها بروسيا العام الجاري، حيث يتأهل الفريقان طرفا المباراة النهائية.