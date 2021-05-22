شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: هناك شخص ينظم هجوما ضدي بجنوب إفريقيا.. وجماهير صن داونز سبتني بأمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على تأهل فريقه إلى نصف نهائي دوري ألطال إفريقيا بعد فوزه على صن داونز الجنوب إفريقي بثلاثة أهداف لهدف في مجموع اللقائين، بعدما فاز بهدفين نظيفين في موقعة الذهاب وتعادل 1/1 في مباراة الإياب.

وقال موسيماني بعد المباراة: "حين يقلل منك أحد الأشخاص ويقول إنك فريق ضعيف ولا يدافع جيدا فهذا يعني أنه يقلل من المنافس، وفي نفس الوقت تسن السكين لكي تخسر، حاليا سجلت في صن داونز 3 أهداف وشباكي استقبلت هدفا، من هو الضعيف الآن؟.. من المفترض أن تحترم خصمك وتحترم إمكانياته".

كان مانجوبا مونجيثي المدير الفني لصن داونز قد أكد خلال المؤتمر الصحفي بعد مباراة الذهاب أن فريقه قادر على تحقيق الفوز بثلاثية في موقعة الإياب والصعود لنصف النهائي واستغلال أن الأهلي غير جيد في الناحية الدفاعية.

تابع موسيماني: "يوجد شخص معين ينظم هجوما ضدي ويرسل الرسائل النصية عبر البريد الإلكتروني، لقد تركت صن داونز في سلام، وما أراه الآن ليس السلام، لكن لن أترك هذا الشخص".

واصل: "تأثرت مما حدث من الجماهير قبل المباراة وأثناء نزولي من حافلة الأهلي، قاموا بتوجيه السباب لي ولوالدتي، أعرف من فعل هذا ومن حرض هؤلاء، لا أعلم ماذا أفعل لصن داونز أكثر مما فعلت لكي يحدث لي هذا".