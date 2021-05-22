شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: أعضاء اللجنة المؤقتة بالزمالك من حقهم الترشح للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأشار صبحى إلى أن اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك تفكر فى مصلحة النادى وخطة العمل برئاسة حسين لبيب منذ شهر.

من جهته أعلن حسين لبيب، رئيس اللجنة الجديدة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، أعضاء اللجنة التى ستعاونه فى إدارة القلعة البيضاء، والتى جاء تشكيلها كالتالى:

حسين لبيب رئيسًا، محمد الاتربى نائبًا، حسين السمرى مدير تنفيذى متطوعا، عاطف النمر مدير نشاط رياضى، طارق جبريل مدير مالى، وعضوية كل من حسام المندوه، هانى برزى، عمرو ادهم، وحسين السيد.

من جهته، أكد حسين لبيب، رئيس اللجنة الجديدة لنادى الزمالك، أنه من المقرر حل الأزمة المالية للنادى على 3 مراحل، أولها مرحلة الضخ الكاش وسيتم خلال 3 أسابيع، وضخ خلال شهرين، وضخ آخر فى المرحلة الثالثة ويكون على عدة أشهر.

وأضاف لبيب أنه سيكون هنا اثنان يمثلان النادى ومن حقهما التحدث عنه، أحدهما يمثل المجلس، وآخر يمثل فريق الكرة.

وتطرق لبيب إلى التجديد لنجوم الفريق قائلاً: أى لاعب لم يوقع فى أي ناد آخر، سيبقى فى الزمالك ولن يرحل، الأهم ألا يكون قد وقع فى مكان آخر.