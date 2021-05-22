شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير جنوب أفريقيا تهاجم موسيماني قبل مواجهة الأهلى وصن داونز.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت زوجة بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، فيديو للهجوم الذى تعرض له زوجها من قبل الجماهير الجنوب أفريقية أثناء وجوده فى أوتوبيس الأهلي خلال تحركه لملعب لوكاس موريبي الذى استضاف مباراة الأهلي وصن داونز بإياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ورفعت جماهير صن داونز لافتات مسئية لموسيماني قبل خوض المباراة على ملعب لوكاس موريبي.

وتأهل فريق الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، للمرة الـ17 في تاريخه بعد التعادل مع صن داونز بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما على ملعب لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية لدوري الأبطال.

صعد فريق الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما أطاح بفريق صن داونز بالفوز عليه (3_1) في مجموع مباراتي الذهاب والعودة في ربع نهائي البطولة.

وسبق وحقق الأهلي لقب أفريقيا في 9 مناسبات ماضية ويبحث تحقيق النجمة العاشرة في النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الأهلي بهدف لمثله مع صن داونز خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، السبت، باستاد لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا فى إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا .

تقدم ياسر إبراهيم للأهلي فى الدقيقة 10 وتعادل صن داونز عن طريق ليبوسا فى الدقيقة 30.

وبذلك يواصل الأهلي رحلة الزحف نحو الحفاظ على اللقب الأفريقي وحصد النجمة العاشرة.