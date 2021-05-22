سلبية مسحة بعثة الأهلي المسافرة إلى قطر استعدادا للسوبر الأفريقي

القاهرة - سامية سيد - أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، سلبية المسحة التى أجرتها بعثة الفريق صباح اليوم، تمهيدًا للسفر إلى الدوحة لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام فريق نهضة بركان المغربي.

وقال عبد الحفيظ، إن بعثة الأهلي ستغادر جنوب أفريقيا في طريقها إلى العاصمة القطرية الدوحة فى الثانية عشرة ظهر غدٍ الأحد، استعدادًا لمباراة السوبر الأفريقى، المقرر إقامتها الجمعة المقبل.

وكانت بعثة الأهلي الموجودة فى بريتوريا قد أجرت مسحة صباح اليوم قبل مباراة صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، التي انتهت بنتيجة التعادل 1-1، ونجح الفريق في حجز بطاقة التأهل إلى نصف نهائي البطولة بمجموع مواجهتي الذهاب والعودة بنتيجة 3-1.