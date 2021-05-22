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فرحة موسيماني ورقص معلول في احتفالات الأهلي بالتأهل لنصف نهائي الأبطال (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

نجح الأهلي في العبور مجدداً لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا عبر بوابة "بريتوريا" بعد اقصاء صنداونز الجنوب أفريقي.

وخرج الأهلي من بريتوريا بتعادل 1-1 في مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد فاز ذهاباً في ملعب "الأهلي WE السلام" بنتيجة 2-0، لينجح الأهلي في العبور لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وبعد صافرة نهاية المباراة، تفجرت مشاعر الفرح بين جميع لاعبي الأهلي والجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسياني.

وظهرت علامات الفرح على اللاعبين وقام التونسي علي معلول بالرقص مع زميله جونيور أجايي احتفالا بتأهل الأهلي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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