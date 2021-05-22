ياسر إبراهيم: أغلقنا ملف دوري الأبطال مؤقتًا وتفكيرنا في السوبر الإفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:

عبر ياسر إبراهيم، مدافع الأهلي، عن سعادته بالتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب فريق صنداونز بطل جنوب إفريقيا، موضحًا أن الفريق أغلق الآن ملف دوري الأبطال ليضع تركيزه في مباراة كأس السوبر الإفريقي.

وأشاد ياسر في تصريحاته للموقع الرسمي للأهلي بمستوى زملائه في مباراة اليوم، مؤكدًا أن اللاعبين والجهاز الفني كانوا رجالًا وقدموا مباراة كبيرة أمام منافس قوي بحجم صنداونز.

وشدد مدافع الأهلي على أن التوفيق كان حليف الفريق الذي خاض مواجهة اليوم، مؤكدًا أن الأهلي سعى للفوز وسجل هدف التقدم، قبل أن يدرك المنافس التعادل الذي منح الفريق تذكرة التأهل للدور نصف النهائي.

وعن تسجيله هدف الأهلي أمام صنداونز في مباراة اليوم قال: "الأهم من تسجيل الأهداف هو بلوغ نصف النهائي ومواصلة رحلة الدفاع عن اللقب وتحقيق النجمة العاشرة."

واختتم ياسر إبراهيم حديثه بالتأكيد أن الفريق أغلق صفحة دوري الأبطال مؤقتًا، والاستعداد لمواجهة نهضة بركان في السوبر الإفريقي، معربًا عن أمله في الفوز وإضافة بطولة جديدة إلى دولاب بطولات القلعة الحمراء.

وتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال بالفوز على صنداونز، وفي الجانب الأخر يستعد الأيام المقبل لمواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي التي تقام الجمعة المقبلة.