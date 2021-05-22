منافس الأهلي.. الترجي 2 -0 شباب بلوزداد.. بن رمضان يسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - علي البهجي:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة الترجي الرياضي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري في إطار إياب دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكان لقاء الذهاب والذي أقيم الأسبوع الماضي في الجزائر انتهى بنتيجة (2-0) لصالح شباب بلوزداد ليصبح مطالبًا بطل الجزائر في الإياب الخروج بنتيجة التعادل السلبي على أقل تقدير.

ولم يكتب للفريق الجزائري وأن وصل لدور نصف النهائي خلال مشاركته في مسابقة دوري أبطال أفريقيا والتي كان آخرها نسخة (2001).

في المقابل، ليس أمام الترجي سوى الخروج بنتيجة الفوز بفارق ثلاثة أهداف من أجل استكمال مشواره القاري، حيث شهدت النسخة الماضية خروج فريق "الدم والذهب" من دور ربع النهائي على حساب الزمالك بنتيجة (3-2) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

واستطاع الترجي أن يحقق أربع ألقاب دوري أبطال أفريقيا كان آخرها نسخة (2019) على حساب الوداد البيضاوي المغربي.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من هذه المباراة المتأهل فريق الأهلي والذي صعد على حساب فريق صنداونز الجنوب أفريقي بالفوز عليه بنتيجة (3-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

تشكيل الترجي: معز بن شريفية - عبد القادر بدران - خليل شمام ـ حمدي النقاز ـ أمين بن حميدة - فوسيني كوليبالي ـ محمد علي بن رمضان ـ غيلان الشعلالي - أنيس البدري ـ حمدو الهوني ـ خالد باسط.

تشكيل شباب بلوزداد: موساوي - بلخيثر - بوشار - كداد - نساخ - مريزيق - تريكات - سالمي - دراوي - بلحول - أمير سعيود.

أحداث المباراة

وفي الدقيقة 8، حرمت العارضة فريق الترجي من تسجيل الهدف الأول عن طريق اللاعب عبدول خالد باسط، ليشهر بعدها حكم المباراة البطاقة الصفراء للاعب الترجي 33.

وقرر مدرب الترجي الدفع بعبد الرؤوف بن غيث في الدقيقة 53 من زمن اللقاء بدلا من اللاعب كوليبالي.

وفي الدقيقة 68، سجل اللاعب البديل عبدالرؤوف بن غيث هدف التقدم لفريق الترجي، ومع حلول الدقيقة 87 تمكن اللاعب محمد علي بن رمضان من إحراز الهدف الثاني للترجي .