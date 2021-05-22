موسيماني ثائرا: تعرضت للسباب في صنداونز.. وأعرف المحرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد سيكو:

أعرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عن حزنه مما بدر من بعض جماهير ناديه السابق قبل مواجهة صنداونز الجنوب إفريقي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري الأبطال بعد فوزه على صنداونز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بربع النهائي، حيث تعادل اليوم (1-1) في بريتوريا إيابا.

وقال موسيماني، في تصريحات بالمؤتمر الصحفي بعد اللقاء: "تأثرت مما حدث من الجماهير قبل المباراة باللافتات وأثناء نزولي من حافلة الأهلي، لقدم قاموا بتوجيه السباب لي ولوالدتي وحزنت كثيرا".

وأضاف المدرب السابق لصنداونز والمتوج معه بلقب دوري الأبطال 2016: "أعرف من فعل هذا ومن حرض هؤلاء، لا أعلم ماذا أفعل لصنداونز أكثر مما فعلت لكي يحدث لي هذا".

وتابع: "يوجد شخص معين ينظم هجومًا ضدي ويرسل الرسائل النصية وعبر البريد الإلكتروني، لقد تركت صنداونز في سلام وتصافحنا، لكن ما أراه الآن ليس السلام، ولن أترك هذا الشخص".

وواصل: "رغبت في توجيه هذه الرسالة قبل الحديث عن الأمور الفنية الخاصة بالمباراة، وأشكر الجمهور المصري الذي حضر اللقاء على الدعم، ونركز الآن في مباراة السوبر الإفريقي".

وألمح موسيماني إلى ضيقه من تصريحات المدير الفني لصنداونز قبل المباراة قائلا: "عندما يقلل منك شخص ويقول أنك فريق ضغيف ولا تدافع جيدا فهذا يعني أنك تقلل من المنافس، وفي نفس الوقت تسن السكين لكي تخسر".

وأتم المدير الفني للأهلي تصريحاته قائلا: "أحرزت الآن ثلاثة أهداف في شباك صنداونز واستقبلت هدفا وحيدا، فمن الذي ضعيف الآن؟ من المفترض أن تحترم منافسك وتحترم إمكانيات فريقك".

يذكر أن الأهلي ينتظر في نصف النهائي الفريق المتأهل من مواجهة شباب بلوزداد الجزائري والترجي التونسي التي تقام مساء اليوم السبت، حيث فاز الفريق الجزائري ذهابًا بهدفين دون رد.