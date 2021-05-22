رئيس بنك وثنائي رجال أعمال وعضو بالنواب.. مَن هم أعضاء مجلس الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

أعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، اللجنة الجديدة والتي ستقود الزمالك في الفترة المقبلة برئاسة حسين لبيب أحد أساطير القلعة البيضاء في كرة اليد سابقًا.

وتوّج لبيب مع الزمالك بـ21 لقبًا مختلفًا بواقع سبع بطولات دوري وتسع بطولات كأس مصر وخمس بطولات أفريقية، في المقابل شارك مع المنتخب المصري دوليًا في سبع مناسبات بكأس أمم أفريقيا وست بطولات كأس عالم. (لمعرفة باقي التفاصيل عن الرئيس الجديد للزمالك اضغط هنا).

ويتكون باقي أعضاء مجلس الزمالك المؤقت من:

نائب رئيس اللجنة: محمد الإتربي.

أعضاء اللجنة: هاني برزي - عمرو أدهم - حسام المندوه - حسين السيد.

مدير تنفيذي: حسين السمري.

مدير النشاط الرياضي: عاطف النمر.

- نائب الرئيس:

تولى محمد الإتربي منصب نائب الرئيس في لجنة الزمالك، حيث يعمل الإتربي في منصب رئيس بنك مصر منذ مارس عام 2020 الماضي حيث يعمل في المجال المصرفي منذ 35 عامًا.

ولدى الإتربي مناصب أخرى بخلاف عمله كرئيسًا لبنك مصر من خلال عمله كنائب رئيس اتحاد المصارف العربية، ورئيس مجلس إدارة شركة مصر كابيتال للاستمثمارات، وعضو مجلس إدارة بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق، وعضو مجلس إدارة في شركة مصر القابضة للتأمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعضو مجلس إدارة في شركة المقاولون العرب وعضو في إدارة بنك الاستثمار القومي.

- الأعضاء:

البداية من هاني برزي وهو رجل أعمال وطني يمتلك 30 عامًا من الخبرة في إدارة شركات الصناعات الغذاية، وهو رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ومجلس الأعمال المصري اليوناني.

وكان عضواً في مجلس إدارة كل من "اتحاد الصناعات المصرية"، و"غرفة الصناعات الغذائية"، وعدد كبير من الشركات والمؤسسات الكبرى.

أما عمرو أدهم فهو رجل أعمال أيضًا ومن ضمن الاسماء المتواجدة في مجلس الإدارة بالقلعة البيضاء.

العضو الثالث في المجلس وهو الدكتور حسام الحسيني المندوه وهو نجل الحسيني المندوه أمين الصندوق السابق في الزمالك، ويعتبر حسام عضو حالي في مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور.

الاسم الرابع في مجلس الزمالك وهو حسين السيد نجم القلعة البيضاء السابق حيث لعب للفريق الأول في فترة التسعينيات كما شغل منصب مدير الكرة سابقًا في الفريق الأول وأيضًا كان ضمن لجنة الكرة في الفترة السابقة وتحديدًا في ولاية المجلس السابق برئاسة عماد عبد العزيز.