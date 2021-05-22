موسيماني: خرجنا بما نريد أمام صنداونز.. ونتطلع للقب العاشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

‏أعرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عن سعادته بقطع بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بتجاوز صنداونز الجنوب إفريقي.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري الأبطال بعد فوزه على صنداونز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بربع النهائي.

وقال موسيماني، خلال ظهوره على قناة الأهلي عقب المباراة: "واجهنا منافسا قويا، واستطاع اللاعبون التعامل مع المباراة بشكل مثالي".

وأضاف: "كنا حريصين على خوض المباراة بشكل تكتيكي بسبب الإمكانيات الهائلة للاعبي صنداونز، وأعتقد أننا نجحنا في الخروج بما نريد".

وأتم مدرب الأهلي قائلا: "هدف ياسر إبراهيم كان له دور كبير في الخروج بتلك النتيجة، لقد قتلنا أحلامهم منذ البداية، ونتطلع للمنافسة لحصد اللقب العاشر".‏

يذكر أن الأهلي ينتظر في نصف النهائي الفريق المتأهل من مواجهة شباب بلوزداد الجزائري والترجي التونسي التي تقام مساء اليوم السبت، حيث فاز الفريق الجزائري ذهابًا بهدفين دون رد.