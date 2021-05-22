موعد مباراتي الأهلي في نصف نهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

تأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما تمكن من الفوز على صنداونز بنتيجة 3-1 بمجموع مباراتي الذهاب والعودة، لينتظر الطرف الأخر من مواجهتي الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري.

وفاز الأهلي في مباراة الذهاب بالقاهرة بنتيجة 2-0، وفي الجانب الأخر تمكن من التعادل 1-1 في لقاء العودة بجنوب إفريقيا.

وتقام مباراة الذهاب 18 أو 19 يونيو القادم خارج مصر، على أن يكون العودة في القاهرة 25 أو 26 من الشهر ذاته.

وينتظر الأهلي الفوز من الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري حيث تقام مباراة العودة مساء اليوم السبت بتونس بعدما فاز الفريق الجزائري بنتيجة 2-0 في الذهاب.

ويلعب الأهلي البطولة من أجل الدفاع عن اللقب الذي حققه العام الماضي بعد الفوز على غريمة التقليدي الزمالك، وبحثًا عن التتويج للمرة العاشرة بالبطولة.

وتأهل الأهلي بعدما حقق المركز الثاني في مجموعته لتوقعه القرعة أمام صنداونز للمرة الثالثة على التوالي.