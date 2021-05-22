كايزر شيفس يبلغ نصف نهائي دوري الأبطال رغم الخسارة أمام سيمبا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

تأهل فريق كايزر شيفس الجنوب أفريقي للدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا رغم خسارته أمام مضيفه سيمبا التنزاني صفر / 3 اليوم السبت في إياب دور الثمانية من البطولة.

وسجل أهداف سيمبا التنزاني جون رافايل بوكو (هدفين) في الدقيقتين 24 و56 وكلاتوس شاما في الدقيقة 86.

واستفاد كايزر شيفس من فوزه ذهابا 4 / صفر ليصعد فائزا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 4 / 3.

ويلتقي كايزر شيفس في الدور قبل النهائي مع الفائز من المواجهة التي تجمع بين الوداد المغربي وضيفه مولودية الجزائر، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1/1، وتقام مباراة الإياب في وقت لاحق من اليوم.