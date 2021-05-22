"أحد أساطير كرة اليد".. من هو رئيس لجنة الزمالك الجديد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن حسين لبيب، اليوم السبت، توليه رئاسة لجنة الزمالك والتي من المقرر أن تشرف على إدارة النادي في الفترة المقبلة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد في بداية سبتمبر المقبل بعد مقابلة جمعته بوزير الرياضة، أشرف صبحي.

ويُعد حسن لبيب، الذي وُلد عام 1955، أحد أبرز لاعبي كرة اليد بمصر ونادي الزمالك الذي انضم له في عامه 13؛ حيث قال في حوار سابق له بفضائية ناديه:" كنتُ في مدرسة الأورمان الإعدادية، فدخلوا علينا وقالوا الفصل كله يقف، كنت قصيراً فأخذوا كل طوال القامة بالصف ثم عاد مدرس التربية الرياضية وقال هل هناك طالب أشول؟.. فرديت فنظر لي وكان جسمي صغيرًا فعلاً وقال: (يمكن) وذهبت مع زملائي وانضممت لنادي الزمالك".

وتدرج حسن لبيب بالمراحل السنية المختلفة بنادي الزمالك حتى وصل للفريق الأول الذي حصد معه 21 لقبًا بواقع: 7 بطولات دوري و9 كأس و 5 ألقاب إفريقية.

ولم تقتصر إنجازات حسين لبيب في كرة اليد مع نادي الزمالك فقط بل شارك في 7 بطولات لكأس أمم أفريقيا مع المنتخب الوطني بجانب 6 بطولات كأس عالم وعمله كإداريًا في 3 دورات أولمبية مع المنتخب.

وشغلّ لبيب، العديد من المناصب الإدارية فكان عضوًا في المجلس القومي للرياضة وأمين صندوق اتحاد اليد وعضو لجنة التسويق بالاتحاد الأفريقي ورئيس جهاز كرة اليد بنادي الزمالك ثم مديراً عاماً لكأس العالم بمصر لكرة اليد.