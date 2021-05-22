حسين لبيب يتحدث عن.. التجديد لساسي.. موقف الجهاز الفني ولجنة الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

تحدث حسين لبيب رئيس نادي الزمالك المؤقت، عن موقف الإدارة البيضاء من تجديد عقد التونسي فرجاني ساسي والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

وكان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أعلن اليوم السبت، من خلال مؤتمر صحفي تشكيل الإدارة الجديد والذي سيقود نادي الزمالك حتى الأول من سبتمبر المقبل.

لبيب قال في تصريحات صحفية، السبت :"أي لاعب لم يمض لنادي آخر لن يرحل عن الزمالك، وبعد 15 يوم سنجد أموال لحل أزمات الزمالك وبعد شهرين سنحصل على أموال كاش".

وعن مصير الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، رد :"لن نعدل في تشكيل الجهاز الفني للزمالك، ولن نعدل في أي جهاز بأي لعبة حاليًا".

لبيب تحدث أيضًا عن مصير لجنة الكرة في الفترة المقبلة، ليكشف :"سيتم الاستعانة بحسن شحاتة وأبو رجيلة ونجوم سابقين من الزمالك مع حسين السيد من أجل استشارتهم في قطاع الكرة، وهل سيتم تكوين لجنة للكرة، والقرار النهائي للإدارة".

ملف آخر تحدث عنه رئيس الزمالك المؤقت وهو التصريحات التي ستصدر من الإدارة الحالية إلى جانب اللائحة الاسترشادية، قائلاً :"لن يحدث أي تضارب للتصريحات، 2 فقط من يمثلوا النادي في التصريحات فرد من مجلس الإدارة وآخر من قطاع الكرة".

وأنهى :"لن نعدل لائحة الزمالك وسنعمل على اللائحة الاسترشادية".