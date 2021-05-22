مشاهدة مباراة مولودية الجزائر والوداد في بث مباشر دوري ابطال افريقيا رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الوداد ومولودية الجزائر في ربع نهائي دوري ابطال افريقيا، لحساب مباراة الاياب، والمقرر لها على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

تنطلق مباراة الوداد ومولودية الجزائر في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، في طقس معتدل بـ 22 درجة مئوية.

انتهى لقاء الذهاب بين مولودية الجزائر والوداد البيضاوي بالتعادل الايجابي 1/1 الذي لا يخدم مصالح الفريق الجزائري، حيث يكفي التعادل السلبي وصيف الدوري المغربي الموسم الماضي من أجل الترشح إلى نصف النهائي.

تنقل مباراة الوداد ومولودية الجزائر عبر قناة بي إن سبورتس HD4 بصوت المعلق الرياضي المصري علي محمد علي، في مواصلة لتطبيق سياسة الحياد بمنع معلق من نفس جنسية الفريقين.

لكن بإمكان عشاق الوداد البيضاوي في المغرب مشاهدة هذه المباراة في بث مباشر عبر القناة الرياضية المغربية TNT HD عبر النقل الأرضي بتعليق محلي، بصوت المعلق الرياضي عبد الصمد ولد شهيبة.

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الوداد (0-0) مولودية الجزائر

دوري أبطال أفريقيا (إياب دور ربع النهائي)

ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء

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تشكيلة الوداد اليوم | أحمد رضى التكناوتي – يحيى عطية الله – أمين أبو الفتح – أشرف داري – أيوب العملود – وليد الكرتي – يحيى جبران – أيمن الحسوني – مؤيد اللافي – أيوب الكعبي – محمد أوناجم.

تشكيلة مولودية الجزائر اليوم | أحمد بوطاغة – نبيل لعمارة – ميلود ربيعي – معاد حداد – عبد الرحمن حشود – توفيق عدادي – شمس الدين حراق – إيسلا داودي – بلال بن ساحة – سامي فريوي – عبد النور بلخير.