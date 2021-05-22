مشاهدة مباراة الترجي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا بث مباشر يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا، ضمن مباريات اليوم السبت 22-5-2021.

يستقبل فريق الترجي نظيره شباب بلوزداد في ملعب الملعب الاولمبي حمادي العقربي “رادس سابقًا”، في مباراة نارية ومرتقبة، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021.

وتبدو مباراة الترجي وشباب بلوزداد خارج التوقعات، رغم أن الفريق الجزائري وضع قدمًا في نصف النهائي، بالفوز في مباراة الذهاب في الجزائر بثنائية نظيفة، سجلها زكرياء دراوي وأمير سعيود.

ويتطلع فريق الترجي لتحقيق الفوز بفارق 3 أهداف لتعويض خسارته في مباراة الذهاب وخطف بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، أو الفوز بثنائية دون رد للدخول في وقت إضافي.

على الجهة المقابلة، يملك شباب بلوزداد فرصة ذهبية لتحقيق المفاجئة بإقصاء غول أفريقيا، نظرًا لإمتلاكه فرص متعددة، حيث يحتاج الفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدف لحسم تأهله إلى الدور الموالي، أو حتى الخسارة بفارق هدفين ما عدا نتيجة (2-0).

وتنقل مباراة الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري على قناة بي إن سبورتس 3، بصوت المعلق الرياضي الليبي “محمد بركات”، كما تذاع على بين سبورت كونيكت.

ويدير مواجهة الترجي وشباب بلوزداد، الحكم الجامبي “باكاري جاساما”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت تونس والجزائر، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

الترجي 0-0 شباب بلوزداد

الملعب الأولمبي برادس (تونس)

دوري أبطال أفريقيا (إياب دور ال8)

نتيجة مباراة الذهاب 2/0

جارية الآن

بث مباشر مباراة الترجي ضد بلوزداد

أهلاً بكم في هذا البث المباشر لقمة تونس والجزائر على الملعب الاولمبي برادس بين الترجي وبلوزداد

أصحبكم على مدار الدقائق القادمة (محمود ماهر) من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365.

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الترجي خسر في الذهاب 2-0 ووضع نفسه في موقف لا يحسد عليه في الاياب

تشكيلة الترجي اليوم: المعز بن شريفية – حمدي النقاز – عبد القادر بدران – خليل شمام – أمين بن حميدة – فوسين كوليبالي – محمد علي بن رمضان – غيلان الشعلالي – أنيس البدري – حمدو الهوني – خالد عبد الباسط.

تشكيلة بلوزداد اليوم: توفيق موساوي – شمس الدين نساخ – سفيان بوشعر – شويب كداد – مختار بلخيتر – حسام مرزوقي – بلال تاريكت – زكريا دراوي – أمير سعيود – حسين سليمي – حمزة بلحول

الشوط الأول

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف.

الشوط الثاني

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