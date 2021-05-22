بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني (الجولة 38)

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال لحساب الجولة الأخيرة (38)، في الدوري الإسباني، ضمن مباريات اليوم السبت 22-5-2021.

يدخل فريق ريال مدريد مباراة فياريال في ملعبه الفريدو دي ستيفانو، بشعار “لا بديل عن الفوز”، أملًا في خطف لقب الدوري الإسباني للمرة الثانية على التوالي، حال تعثر جاره المتصدر “أتلتيكو مدريد” الذي سيواجه بلد الوليد في نفس التوقيت.

ويسير ريال مدريد في سلسلة من النتائج الإيجابية في الدوري الإسباني، حيث لم يعرف طعم الخسارة في آخر 17 مباراة متتالية، فاز في 12 مناسبة، وتعادل في 5 مباريات.

ويتواجد ريال مدريد في المركز الثاني بجدول الترتيب وفي رصيده 81 نقطة، ويفصله نقطتين عن صاحب المركز الأول “أتلتيكو مدريد”، وبفارق 5 نقاط عن “برشلونة” الذي يقبع في المركز الثالث.

وسجل لاعبو ريال مدريد 65 هدفًا كثاني أقوى خط هجوم مناصفة مع أتلتيكو مدريد بعد برشلونة، وتلقت شباكه 27 هدفًا كثاني أقوى خط دفاع بعد فريق رجال دييجو سيميوني.

في المقابل، لن يتنازل فريق فياريال عن الثلاث نقاط، على أمل أن يتعثر فريق ريال بيتيس وريال سوسيداد، من أجل خطف بطاقة التأهل إلى الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وعلى الرغم من ذلك، هناك إمكانية لدخول فياريال المباراة بالتشكيلة الثانية، لإراحة عناصره الأساسية قبل مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي في نهائي الدوري الأوروبي يوم الأربعاء القادم 26 مايو الجاري.

ويقبع فياريال في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الاسباني، وفي رصيده 58 نقطة، وبفارق الأهداف عن السادس “ريال بيتيس”، ويفصله نقطة واحدة عن السادس “ريال سوسيداد”.

وتنقل مباراة ريال مدريد وفياريال على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”، كما تذاع على قناة موفي ستار لاليجا 1، وقناة سمارت سبور التركية.

ويدير مواجهة ريال مدريد وفياريال، الحكم الاسباني “خوسيه لويس مونويرا مونتيرو”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

ريال مدريد 0-1 فياريال

ملعب ألفريدو دي ستيفانو (مدريد)

الدوري الاسباني (الجولة 38)

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تشكيلة ريال مدريد الاساسية: تيبو كورتوا – ميجيل جوتيريز – إيدير مليتاو – رفائيل فاران – ألفارو أودريوزولا – لوكا مودريتش – كارلوس كاسيميرو – فيدريكو فالفيردي – فينيسيوس جونيور – كريم بنزيمة – ماركو أسينسيو.

تشكيلة فياريال الاساسية: جيرونيمو رولي – ماريو جاسبار – راؤول ألبيول – باو توريس – ألفونسو بيدرازا – داني باريخو – إيتيان كابوي – مانو تيجريس – جيريمي بينو – جيرارد مورينو – كارلوس باكا.

الدقيقة (20): جوووول – فياريال – جيريمي بينو.

الدقيقة (55): هدف ملغي لصالح ريال مدريد بعد تسلل على كريم بنزيمة.

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