الامارات | ليفاندوفسكي أكثر لاعب يسجل أهدافا في موسم واحد بالدوري الألماني

شكرا لقرائتكم خبر عن ليفاندوفسكي أكثر لاعب يسجل أهدافا في موسم واحد بالدوري الألماني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل روبرت ليفاندوفسكي هدفا لفريق بايرن ميونخ أمام أوجسبورج خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) ليرفع رصيد أهدافه في الدوري هذا الموسم إلى 41 هدفا ليحطم رقم جيرد مولر الذي حققه في موسم 1971 / 1972 عندما سجل 40 هدفا.

وسجل ليفاندوفسكي /32 عاما/ هدفا في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة ليقود فريقه للفوز 5 / 2 ، ولينفرد بالرقم القياسي من حيث عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد، وذلك بعد أن عادل رقم مولر في الجولة الماضية.

وسجل مولر أهدافه الـ40 في موسم 1971 / 1972 وظهر لعقود أن هذا الرقم سيظل خالدا للأبد.

ولكن بعد أن سجل ليفاندوفسكي 34 هدفا في الموسم الماضي، تمكن المهاجم البولندي من تحطيم الرقم هذا الموسم رغم أنه غاب عن خمس مباريات بسبب الإصابة وإراحته.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news