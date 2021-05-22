شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم يُدون فصلاً جديداً في حكاية «مدافعون هدافون» للأهلي في أدغال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

من الرائع أن تكون مميزاً في المركز الذي تشغله على أرضية الميدان ولكن الأروع أن تزيد تميزك بتجسيد دور إضافي يجعلك على سلم المجد، ملكاً مُتوجاً على العرش.

ياسر إبراهيم، قلب دفاع فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، والذي أثبت جدارة كبيرة في قيادة خط دفاع المارد الأحمر على مدار الفترة الأخيرة، ارتدى مجدداً ثوب الهداف والانقاذ لفريقه، وسجل واحداً من أغلى أهدافه في شباك صن داونز، في المباراة التي اقيمت اليوم السبت بجنوب أفريقيا بإياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، مُمهداً الطريق لحامل اللقب في اغتيال أحلام أصحاب الرداء الأصفر وبلوغ نصف النهائي القاري عن جدارة.

وسجل ياسر ابراهيم مع الدقيقة 11 من عمر مباراة اليوم برأسية مميزة منحت الأفضلية للأهلي، في اللقاء الذي حسمه التعادل الايجابي ومن ثم انتزاع المارد الأحمر بطاقة الترح للدور قبل النهائي في رحلة الدفاع عن لقبه.

وتعدد مشاهد تسجيل ياسر ابراهيم للأهداف خلال المباريات الماضية، وبالأخص على المستوى الأفريقي، فانتفض اللاعب بعد تسجيل هدف فريقه الوحيد في القمة رقم 120 أمام الزمالك في أغسطس من العام المنصرم، وأمطر شباك منافسي أبناء التتش في أدغال القارة الأفريقية بثلاثية.

باكورة أهداف ياسر ابراهيم بقميص الأهلي على المستوى الأفريقي جاءت في شباك الوداد المغرب يبملعب القاهرة في إياب نصف نهائي النسخة الماضية من دوري الأبطال، محرزاً هدف التعزيز الثالث لفريقه معلناً بلوغ النهائي القاري .

ويرتدي ياسر ابراهيم ثوب الانقاذ ويحول دون تلقي الأهلي هزيمته الثانية في مرحلة المجموعات بالنسخة الجارية برأسية قاتلة سكنت شباك المريخ السوداني يموقعة أم درمان.

ويعود ياسر ابراهيم برأسياته الذهبيسة ليحرز واحداً من أهم أهدافه بقميص الأهلي ويغتال احلام صن داونز، فلم يستغرق سوى 11 دقيقة من صافرة انطلاق موقعة اليوم من أجل منح الأفضلية لمارد أفريقيا وتقديم التأهل لنصف النهائي القاري على طبق من ذهب.

ياسر إبراهيم أنضم لقائمة المدافعين الهدافين للأهلي عبر تاريخه الأفريقي، مدوناً العلامة الثالثة.

ويتصدر التونسي على معلول قائمة المدافعين الهدافين للأهلي، بـ 9 أهداف

كذلك إبراهيم سعيد «ليبرو» الأهلي السابق سجل 6 أهداف حمراء للفريق في بطولات أفريقيا، احتل بها المرتبة الثانية

والثنائي ربيع ياسين وأحمد فتحي ظهيري الأهلي السابقين يحلان في المرتبة الثالثة بـ 5 نقاط.

وعماد النحاس أفضل من شغل مركز «الليبرو» في الأهلي خلال القرن الحالي يمتلك 4 أهداف قارية بقميص الفريق، ويشاركه في الرقم الصخرة وائل جمعة، كذلك شادي محمد بنفس الرصيد.