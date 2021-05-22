شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة أنور: خبرات لاعبي الأهلي ستحسم السوبر الإفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قادر على تخطي عقبة نهضة بركان المغربي، في بطولة السوبر الإفريقي.

ويلتقي الأهلي مع نهضة بركان، يوم الجمعة المقبل، في العاصمة القطرية الدوحة، في بطولة السوبر الإفريقي.

وقال حمادة أنور، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«الأهلي قادر على تخطي عقبة نهضة بركان المغربي والتتويج ببطولة السوبر الإفريقي».

وأضاف :«تأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال افريقيا، سيعطي دفعة قوية للاعبين قبل مباراة نهضة بركان»، مؤكدًا :«الخبرات الافريقية للاعبي الفريق الأحمر ستحسم المباراة لصالحهم».