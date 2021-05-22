شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تأهل الأهلي .. الشوالي لصن داونز: ستدفعون ضريبة الخماسية إلى يوم يُبعثون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وجه المعلق التونسي عصام الشوالي، رسالة إلى لاعبي صن داونز، عقب تأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على حسابه.

وحسم الأهلي بطاقة الترشح إلى نصف النهائي، اثر تعادله في جنوب أفريقيا أمام صن داونز بإياب ربع النهائي.

وقال الشوالي خلال تعليقه على المباراة:«صن داونز سيظل يدفع ضريبة الفوز على الأهلي بخماسية إلى يوم يُبعثون».

وكان الأهلي قد تأهل للنسخة الثانية على التوالي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب صن داونز، بعدما أقصاه بطل جنوب أفريقيا في نسخحة 2018-2019 بخماسية.