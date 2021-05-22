شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور الترجي يستقبل حافلة الفريق بالألعاب النارية وعلم فلسطين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

استقبلت جماهير الترجي التونسي حافلة فريقها الأول أمام الملعب الأولمبي بالألعاب النارية والهتافات الحماسية بالإضافة إلى رفع علم فلسطين.

ويستعد بطل تونس لاستقبال نظيره شباب بلوزداد الجزائري، بعد قليل، في إطار مباريات الإياب لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويحتاج الترجي إلى تعويض تأخره بهدفين دون رد في لقاء الذهاب، وهو ما يتطلب قوة فنية ودوافع معنية.

وكان المدرب التونسي مُعين الشعباني أكد على قدرة فريقه في تحقيق الفوز بفارق أهداف يضمن التأهل إلى نصف نهائي البطولة الأغلى في القارة السمراء.

جماهير الترجي قبل مواجهة فريقها مع شباب بلوزداد

جماهير الترجي قبل مواجهة فريقها مع شباب بلوزداد

جماهير الترجي قبل مواجهة فريقها مع شباب بلوزداد