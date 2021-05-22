شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير صن داونز تعترض حافلة الأهلي وتسب موسيماني (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اعترض العشرات من جماهير نادي صن داونز الجنوب أفريقي حافلة فريق النادي الأهلي وهي في طريقها إلى فندق الاقامة عقب تأهل الفريق الأحمر إلى نصف نهائي دوري الأبطال.

وحسم التعادل الايجابي بهدف لكل فريق مباراة الأهلي وصن داونز بجنوب أفريقيا اليوم السبت وتأهل بطل مصر على اثره إلى نصف النهائي.

وظهرت جماهير صن داونز وهي ترتدي قميص فريقها وتعترض مرور حافلة الأهلي موجهاً وبابل من السباب لبيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي والسابق للنادي الجنوب أفريقي.

وينتظر الأهلي الفائز من مواجهة الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري لمعرفة منافسه في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.