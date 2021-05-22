شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة أنور ينتقد أشرف صبحي: هو الأهلي مش يمثل مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

انتقد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بسب توقيت الإعلان عن اللجنة الجديدة التي ستدير نادي الزمالك في الفترة المقبلة.

وقال حمادة أنور، في تصريحات ببرنامج "ستاد المصري اليوم" :"توقيت الإعلان عن اللجنة الجديدة لنادي الزمالك، توقيت خاطئ".

وأضاف:"هل من المعقول أن يتم عقد مؤتمر صحفي في نفس توقيت مباراة الأهلي مع صن داونز في بطولة دوري أبطال افريقيا، هو الأهلي مش يمثل مصر؟"، مضيفًا :"كان من الأفضل أن يعقد الوزير المؤتمر قبل مباراة الأهلي أو يؤجله للغد".

وكان الدكتور أشرف صبحي، أعلن تشكيل مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد، وضم التشكيل كل من، حسين لبيب رئيسًا للجنة، محمد الاتربي نائبا، حسين السمري مدير تنفيذي متطوعا، طارق جبريل مدير مالي، حسام المندوه عضو، عاطف النمر مدير النشاط الرياضي، هاني برزي عضو، عمرو ادهم عضو، حسين السيد عضو.