شكرا لقرائتكم خبر عن كلاكيت ثاني مرة.. سيرينو يرتدي قميص الأهلي (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قام الأروجواني سيرينو، الجناح الهجومي لفريق نادي صن داونز الجنوب أفريقي، بارتداء قميص الأهلي عقب نهاية مباراة الفريقين اليوم السبت ببريتوريا، بإياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1/1 مباراة الأهلي وصن داونز وتأهل بطل مصر إلى نصف النهائي مستفيداً من فوزه ذهاباً بثنائية نظيفة.

وأثار سيرينو الجدل بارتداء قميص الأهلي عقب نهاية المباراة، خاصةً وأنه قام بالأمر ذاته عقب نهاية مباراة الذهاب بملعب السلام وي الأهلي السبت الماضي.

وارتبط إسم سيرنيو بصفقات الأهلي في يناير الماضي، قبل أن يرفض صن داونز التفريط في خدمات اللاعب.