شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.. رقم قياسي للمارد الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

بلغ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة السابعة عشر في تاريخه، بعد بلوغ ذلك الدور من النسخة الجارية اثر تعادله في إياب ربع النمهائي أمام صن داونز الجنوب أفريقي عصر اليوم السبت.

واستمر الأهلي في رقمه القياسي كأكثر أندية القارة بلوغاً لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة 17 عبر تاريخ مشاركاته.

ونستعرض في التقرير التالي نتائج الأهلي في الدر نصف النهائي عبر تاريخه في دوري أبطال أفريقيا.

1981: يصعد الأهلي لنصف النهائي لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري «جيت تيزي أوزو» ولكنه ينسحب بسبب حادث اغتيال الرئيس محمد أنور السادات.

1982: واجه الأهلي إينوجو رينجرز النيجيري وتأهل على حسابه إلى النهائي بنتيجة 4/1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

1983: اجتاز الأهلي عقبة نكانا ريد ديفيلز الزامبي وتمكن من بلوغ النهائي بعد تعادل سلبي في زامبيا وفوز بهدفين في مصر.

1987: يعبر الأهلي عقبة أشانتي كوتوكو بصعوبة بعد الفوز في القاهرة بثنائية والخسارة بهدفين في كوماسي.

1988: تطيح ركلات الترجيح بالأهلي من نصف النهائي أمام وفاق سطيف الجزائري، بعد تفوق كل فريق على ملعبه بهدفين نظيفين.

2001: الأهلي يستفيد من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين عند التساوي في النتيجة ويعبر عقبة الترجي التونسي.

2005: في مواجهة مصرية خالصة يزيح الأهلي غريمه التقليدي الزمالك من نصف النهائي ويفوز عليه ذهابًا إيابًا بنتيجتي 2/0 و2/1.

2006: يعبر الأهلي عقبة أسيك ميموزا الإيفواري بنتيجة 3/2 في مجموع المباراتين ويصعد للنهائي.

2007: بهدف عكسي يصعد الأهلي إلى النهائي ويتخطى الاتحاد الليبي بعد تعادل سلبي في الذهاب بطرابلس.

2008: رأس فلافيو يمنح الأهلي عبور عقبة إنييمبا النيجيري في نصف النهائي بلقاء الإياب في القاهرة بعد تعادل سلبي في لاجوس.

2010: في كارثة تحكيمية بطلها الغاني لامبتي الحكم الموقوف مدى الحياة، يودع الأهلي نصف نهائي تلك النسخة في مواجهة الترجي التونسي بيد إنيرامو الشهيرة.

2012: الأهلي يتخطى سان شاين النيجيري بعد تعادل إيجابي في نيجيريا وانتصار بهدف في مصر.

2013: تمنح ركلات الترجيح مروراً شاقاً للأهلي على حساب القطن الكاميروني بعد سيطرة التعادل الإيجابي على نتيجة مباراتي الذهاب والإياب.

2017: الأهلي يجتاز عقبة النجم الساحلي التونسي بسداسية تاريخية في الإياب ببرج العرب بعد الخسارة ذهابًا 2/1.

2018: وفاق سطيف الجزائري كان ضحية الأهلي في نصف النهائي القاري، ففاز بطل مصر في ملعبه بثنائية وخسر في العودة بنتيجة 2/1 وبلغ النهائي.

2019 – 2020: خاض الأهلي نصف النهائي أمام الوداد البيضاوي المغربي وفاز ذهاباً إياباً بنتيجة 54/1 في مجموع المباراتين.