شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: هدف ياسر إبراهيم قتل أحلام صن داونز ومنح الأهلي التأهل لنصف النهائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

عبّر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بقطع بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على حساب صن داونز الجنوب أفريقي بعد التعادل في بريتوريا اليوم بإياب الدور ربع النهائي.

وقال موسيماني خلال تصريحات متلفزة:" واجهنا منافس قوي، واستطاع لاعبو الأهلي التعامل مع المباراة بشكل مثالي".

وأضاف: "كنا حريصون على خوض المباراة بشكل تكتيكي، بسبب إمكانيات لاعبو صن داونز المميزة، وحققنا مرادنا بالتأهل".

وأنهى تصريحاته مشيراً إلى أن الهدف المبكر الذي سجله الأهلي عن طريق ياسر ابراهيم هو من قتل أحلام صن داونز وساهم بكشل كبير في قطع بطاقة الترشح لنصف النهائي القاري.