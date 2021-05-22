شكرا لقرائتكم خبر عن بوندزليجا 20/21: ليفاندوفسكي يحطم رقم مولر وبريمن يتذوق مرارة الهبوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اختتمت اليوم مباريات المرحلة الأخيرة من موسم 2020/2021 في البوندزليجا.

ودخل بطل المسابقة، بايرن ميونخ، هذه الجولة وهو بدون أي ضغوط، لكن كل الأنظار كانت مسلطة على هداف الفريق وهداف الدوري هذا الموسم، روبرت ليفاندوفسكي، الذي كان على موعد تاريخي.

وفاز بايرن ميونخ بنتيجة 5-2 على أوجسبورج في مباراة سجل فيها المهاجم البولندي هدفًا غاليًا في الدقيقة 90 من زمن المباراة، ليسجل هدفه رقم 41 في الدوري هذا الموسم، ويحطم الرقم القياسي القائم منذ 50 عامًا تقريبًا بأسم جيرد مولر، كأفضل هداف للبوندزليجا في موسم بالمسابقة (40 هدفًا في موسم 1971/1972).

وتلقى فيردر بريمن خسارة ثقيلة بنتيجة 4-2 على ملعبه ضد بوروسيا مونشنجلادباخ، ليلحق الفريق بـ شالكه ويهبط للدرجة الثانية، لأول مرة منذ عام 1980.

وتفادى كولن الهبوط بشكل مباشر مع تحقيق الفوز بنتيجة 1-0 على شالكه بفضل هدف قبل نهاية المباراة بـ 4 دقائق، ليخوض الفريق ملحق ضد ثالث الدرجة الثانية لتحديد ما اذا كان سيستمر في المسابقة الموسم القادم او يهبط للدرجة الثانية.

وانتزع يونيون برلين بطاقة التأهل لمسابقة اليوروبا كونفرنس ليج، وذلك بعد فوزه بنتيجة 2-1 على آر بي لايبزيج بفضل هدف في الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع، ليحتل المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، وبفارق نقطة عن بوروسيا مونشنجلادباخ الذي وضع المشاركات الأوروبية في الموسم القادم.

وأختتم بوروسيا دورتموند الموسم بشكل قوي مع تحقيق الفريق لفوزه الخامس على التوالي في الدوري، والذي تحقق على حساب باير ليفركوزن بنتيجة 3-1، في مباراة شهدت تسجيل إيرلينج هالاند لهدفين، لترتفع حصيلته في الدوري هذا الموسم إلى 27 هدفًا، ويصبح اصغر لاعب في تاريخ البوندزليجا يسجل 40 هدفًا في مسيرته بالمسابقة (سجل 13 هدفًا في الموسم الماضي)، بعمر 20 عامًا و305 يومًا.