شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيكو مدريد يقترب من ضم نجم ليفربول رغم رفض كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اقترب نابي كيتا لاعب ليفربول، من الانتقال إلى أتلتيكو مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك بحسب صحيفة ديلي ميل.

ويشعر كيتا بتهميش دوره خلال الموسم الحالي بعد خروجه عن القوام الأساسي للمدرب كلوب في الكثير من المباريات.

وأكد موسيماني، مدرب أتلتيكو مدريد، أن كيتا يمكنه الظهور بدور جيد في تشكيل الفريق الإسباني واستعاده تأثيره وتألقه في الملاعب الأوروبية.

فيما يري الألماني كلوب أن غياب صاحب ال26 عام عن الظهور أساسياً في العديد لا يعني خروجه من الحسابات الفنية، رافضاً رحيله خلال الفترة المقبلة.

وترى الصحيفة الإنجليزية أن تصريحات كلوب لن يكون لها تأثير أمام العرض الإسباني المغري ورغبة اللاعب في الرحيل.