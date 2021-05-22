حسين لبيب رئيساً.. وزير الرياضة يعلن أسماء لجنة إدارة نادي الزمالك الجديدة.. ويحدد موعد انتخابات القلعة البيضاء

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن حسين لبيب، اليوم السبت، رسمياً توليه لجنة إدارة نادي الزمالك الجديدة، خلفاً للواء عماد عبدالعزيز، الذي تولى رئاسة اللجنة في الفترة الماضية.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد عقد جلسة مع لجنة إدارة الزمالك الجديدة في الساعات الماضية.

وجاء تشكيل لجنة الزمالك على النحو التالي:

رئيس اللجنة: حسين لبيب.

نائب رئيس اللجنة: محمد الإتربي.

أعضاء اللجنة: هاني برزي، عمرو أدهم، حسام المندوه، حسين السيد.

مدير تنفيذي: حسين السمري.

مدير النشاط الرياضي: عاطف النمر.

وأعلن وزير الشباب والرياضة أن انتخابات نادي الزمالك ستقام عقب 23 نوفمبر المقبل عقب انتهاء فترة مجلس الزمالك السابق.

وأوضح صبحي، في تصريحات له خلال جلسته مع الإعلاميين ونقلتها صحيفة "اليوم السابع"، أنه لا توجد نية لتأجيل الانتخابات في الأندية وانتخابات النادى للجميع وستفرز مجلساً يدير ويطور من أجل القلعة البيضاء حيث سوف يتم أخذ الإجراءات اللازمة لتلك الأمور خلال الفترة المقبلة .

وأشار وزير الشباب و الرياضة إلى أنه سيتم فتح باب الترشح لانتخابات نادي الزمالك مطلع شهر سبتمبر المقبل.