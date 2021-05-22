الأهلي يحسم تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بالتعادل مع صن داونز بهدف لمثله

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح الأهلي في حسم تأهله إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله مساء اليوم السبت أمام صن داونز الجنوب إفريقي بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "لوكاس موريبي" في إياب دور الثمانية من البطولة.

وتقدم الأهلي عن طريق مدافعه ياسر إبراهيم في الدقيقة 11 من الشوط الاول، قبل أن يتعادل موسي ليبوسا لصن داونز في الدقيقة 30.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم بالقاهرة الأسبوع الماضي قد انتهى بفوز الأهلي بهدفين نظيفين.

ودخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أيمن أشرف – بدر بانون – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمد هاني.

الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية.

الهجوم: صلاح محسن – محمد مجدي "أفشة" – محمد شريف.

بينما دخل صن داونز المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دينيس أونيانجو.

خط الدفاع: ريكاردو ناساتشيمنتو - موسى ليبوسا - ثابيلة مورينا - أوبري موديبا.

خط الوسط: ريفالدو كوتزي - أندييلي جالي - ميكهولس.

خط الهجوم: ثيمبا زواني - جاستون سيرينو - بيتر شاوليلي.