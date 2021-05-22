شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز: سنلعب كرة هجومية أمام أنيمبا.. وكرة القدم لا تعرف المستحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأرجنتينى رودلفو أروابارينا، المدير الفنى لفريق بيراميدز، أن مباراة أنيمبا التى تقام فى الثالثة ظهر غد الأحد باستاد أنيمبا فى مدينة آبا بإياب الدور ربع النهائى من كأس الكونفدرالية الأفريقية، مهمة للغاية ولابد من التركيز فيها والعمل على تكرار الفوز مرة أخرى، مثلما حدث فى لقاء الذهاب بالقاهرة الذى انتهى بفوز بيراميدز بأربعة أهداف مقابل هدف.

وأضاف أروابارينا فى المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة أنيمبا، أن المباراة غاية فى الأهمية ولابد من نسيان نتيجة مباراة الذهاب التى لا يمكن الاعتماد عليها فى مثل هذه المواجهات، خاصة أن بيراميدز يواجه فريقا كبيرا ويمتلك خبرات ضخمة فى البطولات الأفريقية وبالتالى لابد من التركيز والعمل على تكرار الفوز.

وأوضح المدير الفنى أن كرة القدم بها كل شيء وكرة القدم لا تعرف المستحيل وبيراميدز حضر من أجل تقديم لعبه الطبيعى ومستواه، مشددا على أن اللعب على النجيل الصناعى صعب جدا، حيث ستكون حركة الكرة أسرع كثيرا وبالتالى لابد من الأخذ فى الاعتبار التمريرات السريعة والطولية والتعامل البدنى الجيد مع المباراة وتقسيمها فى ظل اللعب على نجيل صناعى وفى أجواء حارة ورطبة.

وأشار أروابارينا إلى أن بيراميدز سيلعب كرة هجومية فى مباراة الغد وأنه يعلم أن أنيمبا افتقد لاعبين مهمين فى مباراة القاهرة الأولى ومن الممكن عودتهم فى لقاء الإياب وبالتالى المواجهة لن تكون سهلة مطلقا ولابد من التركيز والتعامل على العودة ببطاقة التأهل للقاهرة.

كما أكد محمود صابر لاعب فريق بيراميدز إن مواجهة أنيمبا ستكون غاية فى الأهمية والفريق يضع لها ألف اعتبار خاصة وأنها أمام فريق كبير صاحب خبرات كبيرة فى البطولات الأفريقية وسبق له التتويج مرتين بدورى الأبطال، وبالتالى لا يمكن التهاون مطلقا والتعامل مع المباراة على أنها نهائى ولابد من تكرار الفوز فيها.

أوضح محمود صابر فى المؤتمر الصحفي، أن بيراميدز لا يمكن أن يتعامل مع المباراة بتهاون خاصة بعد الفوز الكبير فى الذهاب برباعية حيث أن كرة القدم بها كل شيء وكرة القدم تحمل المفاجآت دائما.

لاعب بيراميدز شدد على أن فريقه يمتلك لاعبين على أعلى مستوى وأصحاب خبرات كبيرة فى البطولات القارية وبإمكانهم التعامل مع الأمور مشددا على أن اللعب على النجيل الصناعى يجعل الأمور صعبة خاصة وأن الكرة ستكون سريعة أكثر من اللازم كما أن الحرارة والرطوبة ستجعل الأمور أكثر صعوبة ولكن بيراميدز بإمكانه التعامل مع الوضع بفضل الخبرات التى يمتلكها والرغبة فى التأهل لنصف النهائى والفوز بلقب البطولة القارية بعد الوصول للنهائى فى النسخة الماضية.