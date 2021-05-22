شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كواليس احتفال الأهلي بالتأهل لنصف نهائي أفريقيا.. ياسر وصلاح بالطاقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للأهلي كواليس احتفال لاعبى الفريق فى غرفة خلع الملابس بالتأهل إلى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، بعد التعادل مع صن داونز بهدف لكل فريق في المباراة التى جمعتهما اليوم على ملعب لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية لدورى الأبطال.

وظهر خلال الاحتفال ياسر إبراهيم وصلاح محسن مرتدين "الطقية" الجنوب أفريقية، وهى إحدى مظاهر الفلكلور فى بلاد البافانا بافانا.

صعد فريق الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما أطاح بفريق صن داونز بالفوز عليه (3_1) في مجموع مباراتي الذهاب والعودة في ربع نهائي البطولة.

وتعادل الأهلي بهدف لمثله مع صن داونز خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، السبت، باستاد لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا فى إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا .