بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة واتحادية الكونفدراليات الأفريقية

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القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة واتحادية الكونفدراليات الرياضية الأفريقية "الأوكسا"، بحضور اللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الرياضية الأفريقية، والدكتور عماد البناني أمين عام الأوكسا، وعدد من رؤساء الاتحادات الأفريقية، ومشاركة أعضاء الأوكسا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والنائبة الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية، وعدد من قيادات الوزارة.

وقال الدكتور أشرف صبحي، إن بروتوكول التعاون مع اتحادية الكونفدراليات الرياضية الأفريقية يأتى تكليلاً للتعاون المثمر وفق رؤية واستراتيجية الوزارة التي ترتكز على توجه الدولة المصرية والقيادة السياسية الهادفة لتعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية في شتى القطاعات.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، أنه سيتم الاتفاق مع الأوكسا على الرؤى والطموحات التي تؤدي لتعزيز العلاقات المصرية الأفريقية من خلال الرياضة كقوي ناعمة مؤثرة من خلال مقر الأوكسا بالقاهرة، والاتحادات الإفريقية التي توجد مقرها بمصر.

من جانبه، لفت رئيس الأوكسا إلى دور وزير الشباب والرياضة، وحرصه على تواجد مقرات الاتحادات الإفريقية بمصر ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية الشقيقة، مشيراً إلى الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة المصرية للاتحادات الإفريقية الرياضية.

وأضاف أن الأوكسا تسعى لاستضافة مصر للأحداث الرياضية الإفريقية، والعمل على إبراز دور مصر التنموي داخل القارة الإفريقية، مشيراً إلى دعم وزير الرياضة لاحتضان مصر لمختلف الأحداث والفعاليات القارية.

و يقتضي البروتوكول إتاحة استخدام المنشآت الرياضية والشبابية للاتحادات الإفريقية، وإشراك ممثلين من تلك الاتحادات في عدد من الدورات التدريبية التي تنفذها الوزارة، علاوة على تقديم الدعم لتنفيذ البرامج والأنشطة والفعاليات التي تنفذها مصر دعما للاتحادات الإفريقية.

وتشارك وزارة الشباب والرياضة طبقاً لبنود البروتوكول؛ لتكون داعمةً وشريكاً رئيسياً ومنظماً في الأحداث والمؤتمرات والندوات الرياضية والدراسات العلمية للأوكسا، بالإضافة إلى دعم المشروعات والأحداث التي تنظمها الأوكسا ببعض الدول الإفريقية التي تخدم تواجد مصر بتلك الدول وفقا لما يتم الاتفاق عليه.