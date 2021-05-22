الأهلي يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ17 فى تاريخه

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القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ17 فى تاريخه بعد التعادل مع صن داونز بهدف لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما اليوم على ملعب لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية لدوري الأبطال.

صعد فريق الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما أطاح بفريق صن داونز بالفوز عليه (3_1) في مجموع مباراتي الذهاب والعودة في ربع نهائي البطولة.

وسبق وحقق الأهلي لقب أفريقيا في 9 مناسبات ماضية ويبحث تحقيق النجمة العاشرة في النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا.

وتعادل الأهلي بهدف لمثله مع صن داونز خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، السبت، باستاد لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا فى إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا .

تقدم ياسر إبراهيم للأهلي فى الدقيقة 10 وتعادل صن داونز عن طريق ليبوسا فى الدقيقة 30.

وبذلك يواصل الأهلي رحلة الزحف نحو الحفاظ على اللقب الأفريقي وحصد النجمة العاشرة.

الشوط الأول

وضم تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة صن داونز كلاً من: محمد الشناوي وبدر بانون وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وأيمن أشرف وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي قفشة وصلاح محسن ومحمد شريف.

فيما ضم تشكيل صن داونز كلاً من : دينيس أنياجنو _ مورينا - ناسمينتو - ليبوسا - موديبا _كويتزي - جالي - ماكوليزي _ زواني - بيتر شالولايل وسيرينو

بدأت المباراة بنشاط واضح من صاحب الأرض الذي ضغط بقوة باحثاً عن هدف أول وتعامل الأهلي مع هذه الهجمات بحكمة ودقة بفضل الثلاثي الدفاعي ربيعة وياسر أبراهيم وبدر بانون.

تعرض محمد الشناوي لإصابة بعد دخوله فى كرة مشتركة مع أحد لاعبي الفريق الجنوب أفريقي.

ونجح الأهلي في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 10 من ضربة ركنية ارتقى لها ياسر إبراهيم وسجل منها هدفا رائعا للأهلي.

بعد لهدف نشط أداء فريق صن داونز وضغط بكل قوة بعد هدف الأهلي المُباغت وهدد صاحب الأرض مرمى محمد الشناوي إلى أن سجل موسي ليبوسا هدف التعادل في الدقيقة 30.

واصل الفريق الجنوب أفريقي السيطرة على المباراة وشكّل لاعبيه خطورة على مرمى محمد الشناوي إلى أن انتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني حماسية ايضاً من صاحب الأرض،وإحتسب الحكم الزامبي ضربة حرة مباشرة خطرة لصاحب الأرض لكنها جاءت فوق العارضة.

الفريق الجنوب أفريقي كاد يسجل هدفاً ثانياً في الدقيقة 54 بعدما مرت الكرة من أمام محمد الشناوي لكن لم تجد لم يُتابعها.

ونال أحد لاعبي صن داونز بطاقة صفاء للخشونة مع رامي ربيعة في الدقيقة 56 ، وتبادل أفشة وشريف وصلاح محسن الكرة أمام مرمى صن داونز وضاعت فرصة على الأهلي.

وشارك طاهر محمد طاهر بدلاً من صلاح محسن في الدقيقة 59.

بشكل غريب تراجع الأهلي وترك الفرصة لفريق صن داونز لأن يهاجم من اليمين والشمال خاصة ناحية اليمين التي لم يقدم خلالها محمد هاني الأداء الدفاعي وكان أحد ثغرات الأهلي في المباراة.

وأشهر الحكم بطاقتين صفراويتين للثنائي أيمن أشرف وأفشة للخشونة ،وألغى الحكم هدف سجله صن داونز بعدما لمست الكرة لاعب صن داونز الذي سجل الهدف ، وشارك جونيورأجاي بدلاً من محمد شريف قبل أن يشارك حسين الشحات بدلاً من أفشة.

الدقائق الأخيرة شهدت مواصلة الهجوم الجنوب أفريقي وأنقذ محمد الشناوي فرصة هدف في الدقيقة 84 ، وأنتهى اللقاء بالتعادل بهدف لمثله وتأهل الأهلي لنصف نهائي البطولة.